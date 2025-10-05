Cimitero rimesso a nuovo, pioggia di opere

Cimitero di Oltrona di San Mamette rimesso a nuovo.

Lavori al cimitero oltronese

Nel corso delle ultime settimane sono stati eseguiti una serie di interventi straordinari di manutenzione con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità, la sicurezza e il decoro di un luogo particolarmente caro alla comunità. Gli interventi hanno compreso anche il lavaggio del muro a sostegno della rampa di accesso. “Una volta rimossa la sporcizia il muro è tornato a essere gradevole alla vista – spiegano dal Comune – È stato effettuato un intervento approfondito di diserbo e pulizia delle aree verdi e dei vialetti interni, rimuovendo erbe infestanti e vegetazione in eccesso. Questo intervento ha permesso di restituire al cimitero un aspetto più ordinato e decoroso”.

L’intervento

Sono stati controllati, sistemati o sostituiti diversi punti di erogazione dell’acqua. Inoltre, sono state fornite nuove dotazioni di scope, palette e contenitori per i rifiuti. “Questi piccoli gesti contribuiscono a mantenere il luogo più ordinato e rispettoso. Poi, i tre cancelli che permettono l’accesso al cimitero sono stati oggetto di un’attenta opera di manutenzione straordinaria”. L’Amministrazione sottolinea come sia stato necessario procedere con il taglio di alcune piante i cui rami sporgevano pericolosamente all’interno del perimetro cimiteriale. Questa operazione si è resa indispensabile per motivi di sicurezza e per preservare l’integrità del muro di cinta, delle tombe e dei percorsi pedonali.

Programmazione futura

In programma, però, ci sono anche altri lavori. “C’è trasformazione dei nuovi colombari, già realizzati dalla precedente Amministrazione nel 2021 e mai adeguati alle prescrizioni di Arpa e Ats. Gli Enti hanno richiesto l’istallazione di sistemi di areazione: i nuovi loculi realizzati potranno essere assegnati e utilizzati una volta che verranno dotati dell’attrezzatura richiesta. L’Amministrazione comunale riconosce l’importanza profonda e simbolica del cimitero come luogo di memoria, raccoglimento e rispetto. Con queste sistemazioni si è inteso dare un segnale concreto di attenzione e cura”.