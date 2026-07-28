Cinelandia e San Paolo: accordo di sponsorizzazione

La finalità sportiva e sociali si concretizza nella lotta al bullismo e nel sostegno alla parità di genere nello sport

Cinelandia ha raggiunto un accordo di sponsorizzazione con l’associazione sportiva Cantù San Paolo, che gestisce il centro sportivo di via Giovanni XXIII, lo stadio e i campi da calcio.

L’accordo

La natura dell’accordo è duplice. Da un lato c’è la concessione degli spazi pubblicitari attorno al perimetro, circa 500 metri di recinzione che sarà brendizzata Cinelandia, con il neming dello stadio: Cinelandia Stadium. Occorre tenere conto che al centro sportivo si allenano circa 500 ragazzi, dai pulcini alla prima squadra, sotto la direzione tecnica del nuovo direttore tecnico Carlo Cesana, oltreché le giovanili del Fc Como Women, tutte le squadre di atletica e numerose scuole in convenzione.

La funzione sociale e sportiva

Cinelandia, dopo le esperienze di sponsorizzazione dello sport agonistico come la Pallacanestro Cantù, ha scelto di appoggiare un settore giovanile, prevedendo nell’accordo l’impegno tassativo a rispettare e promuovere valori specifici per i ragazzi, la lotta al bullismo e la parità di genere. Questo impegno si tradurrà, oltreché nell’impegno giornaliero durante gli allenamenti, anche in iniziative concrete come proiezioni di film contro il bullismo e l’hastag Respect sui social di Cinelandia con giochi e biglietti omaggio.