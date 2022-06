Prima la mamma, ad aprire la strada. Poi almeno cinque piccoli, seguendo la scia: famiglia di cinghiali tranquillamente a passeggio in pieno giorno nei pressi della scuola e del Municipio di Beregazzo con Figliaro.

Cinghiali a passeggio in pieno giorno

Questa scena, in tutta la sua semplicità se Beregazzo con Figliaro si trovasse in una riserva naturale, è stata vista con gli occhi di chi, quotidianamente, si occupa di cronaca locale. Nicola Gini e Paola Marzorati del Giornale di Olgiate, nel pomeriggio di lunedì 30 maggio, quando l’orologio segnava le 14.35, stavano percorrendo in auto corso Roma, diretti al plesso della primaria, dove avrebbero tenuto una lezione di giornalismo ad alcuni alunni

Il racconto sul Giornale di Olgiate da sabato 4 giugno 2022 in edicola

