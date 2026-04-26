Cinquant’anni di sacerdozio per monsignor Pirovano: si iniziano le celebrazioni

A festeggiare i cinquant’anni di vita sacerdotale è monsignor Angelo Pirovano, la cui ordinazione è avvenuta il 12 giugno 1976. Gli appuntamenti si aprono fin da ora, con una elevazione musicale nella chiesa di Santa Marta il prossimo giovedì 30 aprile

E’ in città dal 2016 su volontà del cardinale Scola

Originario di Costa Masnaga, monsignor Angelo Pirovano compirà 74 anni il prossimo 5 maggio: entrato in seminario a 11 anni è stato ordinato sacerdote il 12 giugno 1976 in Duomo a Milano dal cardinale Giovanni Colombo. Dal 1976 al 1985 è stato vicedirettore e insegnante nel Seminario di Seveso. Dopo quell’incarico e fino al ’91 ha ricoperto il ruolo di direttore della biblioteca del seminario di Venegono. E’ stato dal ’91 al ’95 segretario particolare di monsignor Dionigi Tettamanzi quando questi aveva impegni d’ufficio presso la Cei. Il 29 maggio 1995 è stato nominato cappellano di Sua Santità e da novembre dello stesso anno è stato alla sezione Affari Generali nella segreteria dello Stato Vaticano in qualità di Capo Ufficio. Nell’agosto 2005 è stato nominato Prelato d’Onore di Sua Santità e lì è rimasto, risiedendo in Santa Marta, fino alla sua investitura a responsabile della comunità pastorale di Erba il 10 novembre 2016, dal cardinale Angelo Scola.

Elevazione musicale in Santa Marta: così la comunità inizia la festa

Da dieci anni a questa parte monsignor Pirovano è alla guida della comunità erbese, oltre a ricoprire anche il ruolo di decano, e sarà proprio questa comunità a tributargli i festeggiamenti. Si parte dunque giovedì, 30 aprile, in Santa Marta alle 20.45 con “Ave Maria, il canto per l’Eccomi – In Maria il sì che illumina ogni vocazione”. Si tratta di un’elevazione musicale a cura del soprano Maria Rosaria Cannatà, del baritono Vincenzo Petrucci, con Sabrina Rigamonti come voce narrante e con il violinista Stefan Coles dell’Accademia europea di musica. Direttore, il maestro Paolo Casiraghi.