Cinquantenne rinvenuto morto in casa: la Procura chiede di indagare

L'obiettivo è chiarire le cause del decesso, visto che la porta dell'appartamento era aperta.

L’allarme lanciato da un conoscente che ha allertato le forze dell’ordine

Porta aperta e chiavi nella toppa, disposta l’autopsia

E’ accaduto in via Verdi a Erba: un uomo di 50 anni è stato ritrovato morto all’interno della sua abitazione nella serata dello scorso sabato, 11 aprile. A lanciare l’allarme un amico del cinquantenne. Sul posto i Carabinieri della stazione cittadina che hanno effettuato il sopralluogo: la porta dell’appartamento era aperta, con le chiavi inserite e l’interno della casa presentava del disordine. Ecco perché è stato predisposto il sequestro dell’abitazione e la Procura ha disposto l’autopsia sul corpo dell’uomo.

La morte sembra comunque avere cause naturali

Il cinquantenne soffriva di problemi di salute e le cause del suo decesso appaiono del tutto naturali, visto che sul suo corpo non sono stati riscontrati segni di violenza. Per fugare qualsiasi dubbio, però, la Procura ne ha disposto l’autopsia: se dovessero emergere nuovi elementi, sarà poi il Magistrato a disporre ulteriori indagini.