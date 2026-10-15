Circolazione sospesa due notti lungo la SP 71 a Carate Urio

Aggiungi Prima Como alle tue fonti preferite

Sospensione temporanea della circolazione lungo la S.P. 71 “Vecchia Regina”, in Comune di Carate Urio, all’altezza del civico 125 di via Regina, per consentire lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla stabilizzazione e al rifacimento dei muri in pietra all’interno del parco di Villa Pavia.

Le prescrizioni per il cambio di viabilità

La chiusura sarà in vigore nelle notti di mercoledì 21 e giovedì 22 ottobre 2026, dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del mattino successivo. Nelle stesse fasce orarie sarà inoltre istituito il divieto di sosta e fermata nell’area interessata dai lavori.