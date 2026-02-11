Circolo ambiente allerta la Soprintendenza: “Non cancellate lo storico parco di via Volta”

Il gruppo ha intrapreso una "battaglia" per fermare il progetto che prevede la costruzione di una palazzina da quattro piani e di un parcheggio pubblico da quindici posti.

Il Circolo ambiente “Ilaria Alpi” ha inviato una segnalazione alla Soprintendenza per scongiurare la cancellazione dello storico parco alberato di via Volta a Erba che dovrà lasciare spazio alla costruzione di una palazzina e di un parcheggio pubblico

L’obiettivo è quello di fermare il progetto

Fermare il progetto: è questo l’obiettivo del Circolo ambiente “Ilaria Alpi” che ha segnalato la vicenda alla Soprintendenza. Un progetto che prevede la costruzione di una palazzina da quattro piani e di un parcheggio pubblico da quindici posti, dove ora sorge lo storico parco alberato ubicato tra via Volta e via Diaz, un piccolo polmone di verde in centro città.

“Ennesimo episodio di consumo suolo verde in città”

E’ Roberto Fumagalli, presidente del Circolo ambiente a spiegare la situazione:

“Come associazione avevamo già contestato – fin dalla previsione nel Pgt – l’intervento in via Volta. E’ un progetto che, se attuato, determinerà la cancellazione di quello che è uno degli ultimi – se non l’ultimo – parchi alberati nel centro della città. Un parco che, seppur privato, ha un grande pregio ambientale e paesaggistico. Per questo motivo abbiamo deciso di segnalare alla Soprintendenza la pericolosità del progetto dal punto di vista dell’impatto paesaggistico. Nel progetto, infatti, si prevede di cancellare il parco storico, tagliando molti degli alberi di alto fusto esistenti, per fare spazio ad un’anonima palazzina di quattro piani e a una nuova distesa di asfalto per il parcheggio pubblico. Si tratterebbe dell’ennesimo consumo di suolo verde a Erba, uno dei comuni più cementificati della provincia! Un comune dove l’attuale Amministrazione si sta caratterizzando solamente per il cemento e l’asfalto”.

“Assurdo basarsi solo sulla relazione dell’agronomo del proprietario del terreno”

Il Circolo ambiente ritiene incredibile che la Commissione comunale per il paesaggio abbia dato parere favorevole al progetto, classificandolo con “giudizio d’impatto neutro”, ignorando quindi la cementificazione del parco alberato:

“Oltretutto sembrerebbe che la Giunta abbia basato il taglio degli alberi secolari- tra cui, ricordiamo, vi sono cedri, pini, ginko biloba – solo sulla base della relazione agronomica predisposta dall’agronomo incaricato dal proprietario del terreno! Ci chiediamo se l’assessore al Verde fosse distratto al momento della discussione della delibera di Giunta, visto che ha votato a favore dell’intervento, che prevede appunto la cancellazione dello storico parco alberato!”.

“Fermiamo le colate di cemento”

Per Fumagalli si tratterebbe dell’ennesimo progetto di cementificazione di aree verdi degli ultimi cinque anni in città:

“L’intervento edilizio si aggiunge infatti a quelli già realizzati o in via di realizzazione per le nuove palazzine in via Galilei, via Monti, via Marconi e altri ancora. Per non parlare dei parcheggi realizzati o previsti in via Fiume in centro, in via Marconi e via Brugora ad Arcellasco, in via Foscolo a Crevenna e poi ancora in via Battisti. A Erba bisogna fermare le colate di cemento e asfalto che stanno ricoprendo le ultime aree verdi dell’area urbana!”.