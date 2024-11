Città sotto shock per la morte di Pierpaolo Garofoli

Lascia la compagna Mara e una figlia, Gaia, di 7 anni

Una notizia che ha lasciato senza parole l'intera comunità

Pierpaolo Garofoli, 48 anni, imprenditore con azienda in via Comana Lunga a Erba di trattamenti termici per l'industria, è morto improvvisamente intorno alle 4.30 di questa mattina, lunedì 25 novembre. Lascia la compagna Mara e la figlia Gaia di 7 anni, i genitori Angelo e Tilde e la sorella Manuela, oltre a un nutrito gruppo di amici.

Una famiglia molto conosciuta, in particolare a Crevenna

Il papà di Pierpaolo, Angelo Garofoli, è l'anima e il creatore del presepe di Crevenna, ma anche di tutte le mille attività ed eventi che si tengono nella frazione erbese, ma non solo. Proprio ieri, domenica 24 novembre, ha tenuto nella sala polivalente di San Maurizio il monologo dedicato a Puccini nell'ambito della rassegna culturale comunale, e lo stesso Pierpaolo era presente.

E' lì che lo ha visto l'ultima volta anche don Ettore Dubini, l'altra colonna portante della frazione di Crevenna, legato da rapporto quasi fraterno con Angelo Garofoli. Per questo il sacerdote è profondamente scosso dalla scomparsa improvvisa e inaspettata di Pierpaolo: "E' più che uno di famiglia. E' una vera tragedia. Ho passato la mattina con Angelo e Tilde, i genitori, e tante persone stanno facendo loro visita per cercare di portare un conforto, ma è davvero difficile".

Non aveva mai avuto problemi di salute

Garofoli è mancato intorno alle 4.30 di questa mattina: "Non aveva problemi, non era stato male, faceva una vita attiva, andava in montagna. Davvero una cosa inaspettata. Ci eravamo visti ieri al monologo di papà Angelo. E poi la figlia, di soli 7 anni... Aveva appena cominciato l'iniziazione cristiana e a messa era sempre in prima fila insieme alla mamma, lui un po' più indietro", le parole di don Ettore.

Amava profondamente le montagne che sovrastano la città

Profondo conoscitore e amante delle montagne sopra Crevenna, nel 2020 Pierpaolo Garofoli aveva proprio dedicato alla Valle di Caino l'avventura cavalcata insieme a Paolo Cavalleri, titolare del Bridge Cafè di Crevenna, della produzione del 359 GIN, (perchè 359 sono i metri di altezza sul livello del mare dei boschi di Crevenna), che si ispira a una leggenda d’amore tra il brigante Caino e la bella Elena.

La cerimonia funebre si terrà mercoledì a Crevenna

Il funerale si terrà mercoledì mattina, 27 novembre, a Crevenna: alle 10 il rosario e alle 10.30 la cerimonia funebre. La chiesa della frazione non sarà sicuramente in grado di contenere le tante persone che vorranno partecipare alla cerimonia, ma per la famiglia Garofoli, sinonimo stesso della frazione di Crevenna, non è pensabile altra chiesa dove dare l'ultimo saluto a un figlio, un fratello, un compagno. "Metteremo lo schermo anche fuori e si riempirà il sagrato", ha sottolineato don Ettore.