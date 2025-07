Cittadinanza onoraria a Mogol

riconoscimento

Ci sarà un momento ufficiale il prossimo 14 settembre

Mogol sarà cittadino onorario di Anzano. La proposta è del sindaco Rinaldo Meroni con l’Amministrazione comunale: l’intento del provvedimento è di riconoscere ufficialmente come il paroliere e produttore, che ha dato vita a tutti i più grandi successi della musica italiana di Lucio Battisti e non solo, abbia legato il suo nome indelebilmente al Comune di Anzano del Parco.

In particolare, Mogol, negli anni Settanta ha operato nella Cascina Mulino, utilizzandola come studio musicale, insieme a Battisti e grandi nomi del panorama musicale italiano per dare vita a numerosissime canzoni entrate nella storia e nel patrimonio collettivo della musica italiana. Queste le motivazioni spiegate dal sindaco Meroni: «Questa comunità riconosce l’attività svolta da Giulio Rapetti Mogol nella sua lunga carriera artistica e in particolar modo vista l’esistenza di un duraturo legame con Anzano del Parco, avendo vissuto negli anni Settanta alla Cascina Mulino e averla utilizzata, anche come studio musicale, componendo, insieme a Lucio Battisti e anche grandi nomi del panorama musicale italiano, in quel luogo numerosissime canzoni entrate nella storia e nel patrimonio collettivo della musica italiana».

Anche il vicesindaco Lorenzo Salzano ha motivato la decisione: «Abbiamo scelto di conferire la cittadinanza onoraria al maestro Mogol come provvedimento a dare un simbolico riconoscimento a una grande carriera come è stata la sua - spiega - Ci è sembrato un provvedimento opportuno e doveroso anche in considerazione del legame profondo che il maestro aveva con il nostro paese e questo territorio. E’ previsto un momento ufficiale per il conferimento del riconoscimento durante il concerto al Mulino del prossimo 14 settembre, per il quale sono già stati venduti circa un terzo dei biglietti tramite l’apposito portale Vivaticket, dove è tuttora possibile acquistarli».

Mogol è cittadino onorario anche a Carugo: il riconoscimento gli fu conferito nel gennaio 2016. Anche Anzano dunque lo insignirà del titolo a riconoscere il grande valore della sua opera per la musica italiana e per il nostro territorio.