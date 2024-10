Cittadinanza onoraria ad Alessandro Ambrosoli

Domenica 20 ottobre la cerimonia a Uggiate con Ronago per conferire il riconoscimento al presidente della storica azienda “Ambrosoli”.

Ambrosoli: “Un riconoscimento per tutti noi"

Memoria storica e presidente dell’azienda simbolo di Ronago, Alessandro Ambrosoli riceverà il riconoscimento dal Comune di Uggiate con Ronago. "L’idea è nata in campagna elettorale", così il sindaco Ermes Tettamanti in merito alla proposta avanzata dall’Amministrazione che vedrà la sua realizzazione domenica 20 ottobre. Presidente dal 1986, è l’ultimo discendente del fondatore Giovanni Battista. Inoltre, ricorre il centesimo anno di fondazione dell’azienda. Il presidente commenta: "Abbiamo lavorato insieme, è una riconoscimento per tutti”.