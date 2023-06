Cittadinanza onoraria a Simone Anzani. Vittoria agli Europei 2021 e trionfo mondiale l’anno successivo. E domani, domenica 11 giugno, il pallavolista azzurro, classe 1992, tornerà nella sua Bizzarone: ad attenderlo, la festa organizzata per conferirgli la cittadinanza onoraria.

Cittadinanza onoraria per il campione Simone Anzani

Sì, perché Simone "è uno di noi - commenta il sindaco Guido Bertocchi - è nato e cresciuto nel nostro paese e per noi significa tanto. Asilo, oratorio, volontariato alla Sagra dell’Assunta sul colle. Tutti conoscono lui e i genitori: mamma Paola per diversi anni assessore (prima ai Servizi sociali, poi Pubblica istruzione) e papà Alberto, presidente della scuola dell’infanzia. Quando torna a Bizzarone, in mezzo ai suoi mille impegni, è sempre una festa per tutti coloro che lo incontrano. Voglio sottolineare l’esempio di impegno, serietà e professionalità che è Simone per i nostri giovani e non solo quelli impegnati nello sport".

