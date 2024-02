Cittadini a Palazzo: quando la tangenziale di Olgiate Comasco?

Eppur si muove: un incontro in Sala consiliare aperto ai cittadini per fare il punto della situazione sulle lungaggini burocratiche della tangenziale di Olgiate Comasco.

Porte aperte mercoledì 28 febbraio, alle 10.30, con la presenza degli amministratori locali e di Giovanni Franchi, professionista incaricato della redazione della variante al Pgt necessaria per sbrogliare l’ultima della matasse.

"Faremo il punto della situazione, in un momento aperto a chiunque vorrà partecipare - annuncia il sindaco Simone Moretti - Noi stiamo andando avanti, per quanto compete al Comune. Ai primi di marzo la variante al Pgt arriverà in Consiglio comunale. Poi, nella peggiore delle ipotesi - ormai ragiono così, visti i precedenti - serviranno 150 giorni per l’approvazione della variante. Quindi, a fine agosto dovrebbe chiudersi questa procedura. Se fosse a luglio, tanto meglio...".