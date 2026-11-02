Civica benemerenza: aperte le segnalazioni

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Aperte le candidature per le civiche benemerenze a Cantù.

Le segnalazioni

Il sindaco di Cantù, Alice Galbiati, invita la cittadinanza, nell’ambito del conferimento delle Civiche Benemerenze, a voler segnalare i nominativi di Persone, Enti o Associazioni che nel corso degli ultimi anni si sono distinti per dedizione, impegno e risultati conseguiti nei settori delle scienze, delle lettere, delle arti, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative a carattere sociale, assistenziale e filantropico e che abbiano in qualsiasi modo giovato alla città, sia rendendone più alto il prestigio attraverso la loro personale virtù, sia servendo con disinteressata dedizione le sue Istituzioni.

Come devono essere presentate

Le proposte per l’assegnazione del suddetto riconoscimento, corredate dai necessari elementi informativi, dovranno pervenire in busta chiusa indirizzata al sindaco recante la dicitura “Riservata – Cittadinanza benemerita”, entro il 30 novembre 2026.

Il conferimento

Il conferimento delle Cittadinanze Benemerite avrà luogo martedì 9 febbraio 2027 in occasione della festa patronale di Santa Apollonia.