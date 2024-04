"Clean-up day": bambini e ragazzi insieme per pulire le strade

L'evento è stato realizzato dall’associazione giovanile Lo Snodo, dalla cooperativa Aldia, dall’associazione Testa di Rapa e dalla scuola primaria "San Vincenzo" di Erba

L'iniziativa si è tenuta nella giornata di domenica 14 aprile

"Clean-Up Day" si è svolto ieri, domenica 14 aprile, grazie all'associazione giovanile Lo Snodo, alla cooperativa Aldia, all’associazione "Testa di Rapa" e dalla scuola primaria San Vincenzo di Erba. L'iniziativa è stata proposta all’interno del progetto del comune di Erba “GG: Giovani in Gioco”, finanziato da Regione Lombardia e dove Lo Snodo è partner.

Alle 14 i partecipanti si sono ritrovati nella piazza della stazione e alla partenza i presenti si sono divisi in due gruppi seguendo due percorsi separati.

I bambini e i ragazzi fino ai 14 anni, con i loro genitori e le insegnanti della scuola San Vincenzo, sono stati accompagnati dalla cooperativa Aldia lungo il corso del fiume Lambro fino al Lambrone, alternando la raccolta dei rifiuti a quiz e giochi a tema ambientale.

I giovani hanno invece raggiunto via Zappa guidati da Lo Snodo e Testa di Rapa.

Al termine dell’attività i due gruppi si sono ritrovati al Parco Majnoni, per festeggiare tutti insieme con una merenda condivisa e per la consegna degli attestati ai partecipanti. Presente l’assessore Anna Proserpio, che ha ringraziato tutti per il lavoro svolto durante la giornata.

Sensibilizzare sul prendersi cura dei luoghi in cui si vive

"Siamo molto felici di aver organizzato questa attività con una bella rete di partner – dice Simone Pelucchi, presidente de Lo Snodo – L’obiettivo della giornata era quello di sensibilizzare tutta la cittadinanza sul valore del prendersi cura dei luoghi in cui viviamo. Il risultato è stato soddisfacente: la spazzatura era molta e i due gruppi insieme hanno raccolto oltre venti sacchi di spazzatura che sono stati divisi seguendo le regole della raccolta differenziata. Ringraziamo tutti coloro hanno contribuito alla buona riuscita di questa giornata".

Un pomeriggio istruttivo ma anche giocoso per i più piccoli

"Come cooperativa che lavora da anni sul territorio nell'ambito dei servizi educativi abbiamo aderito con entusiasmo alla proposta di collaborare per la giornata Clean-Up Day – spiega Irene Molteni, coordinatrice di Aldia - Abbiamo condiviso con bambini, genitori, ragazzi e insegnati un pomeriggio giocoso, condividendo il valore del prendersi cura della città che viviamo".

Riflessioni su come l'uomo impatta sull'ambiente

"In quest’anno di scuola abbiamo svolto un percorso di educazione ambientale. Inizialmente abbiamo cercato di far connettere i bambini con la natura, ascoltandola; poi abbiamo riflettuto su come l’uomo impatta sul benessere del pianeta. Successivamente siamo passati all’azione: abbiamo stilato le regole per fare correttamente la raccolta differenziata e abbiamo aderito alla giornata Clean-Up Day - raccontano le insegnanti delle classi quinte della scuola "San Vincenzo", Sara Mastrullo, Fiordaliso Fumagalli e Serena Maspes – È stata un’esperienza faticosa ma gratificante. I nostri studenti hanno messo grande impegno raccogliendo tanta spazzatura e imparando che ogni piccolo gesto può fare la differenza. Hanno anche avuto modo di capire che la prevenzione è più costruttiva e semplice rispetto alla pulizia, azione faticosa che ha richiesto molto tempo.”