Per celebrare i cent’anni dalla fondazione, Clerici Tessuto presenta una capsule di circa 20 tessuti che racchiudono in sé il know-how d’eccellenza che ha fatto la storia dell’azienda, reinterpretato con l’attitudine contemporanea e orientata all’innovazione che contraddistingue la produzione odierna.

Clerici tessuto, cento anni d’eccellenza in 20 tessuti

Ogni tessuto parte della capsule è espressione di un virtuosismo tecnico e stilistico: tra questi spiccano dei “grandi classici” che rappresentano l’essenza della Clerici Tessuto, come il prezioso velluto e lo chinè (un tessuto in seta formato da armatura a tela e caratterizzato da stampa su ordito con disegni sfumati) e lavorazioni jacquard di grande pregio. Per enfatizzarne il valore creativo, il singolo tessuto è stato incorniciato come un’opera d’arte da un decoro che richiama i motivi presenti sulle antiche macchine da cucire, riprodotti sulle superfici con tecniche come l’innovativo taglio laser, oppure ricami e lavorazioni integrate nel tessuto stesso.

Compongono la capsule, cinque chinè che si caratterizzano per i vivaci disegni di ispirazione naturalistica - come fiori e alberi - declinati “fuori misura”, con un effetto al limite tra il figurativo e l’astratto; quattro velluti, espressione massima di ricchezza, che presentano nuovamente illustrazioni di scene naturali fuori scala, rese con lavorazioni che richiedono virtuosismi tecnici; sei tessuti jacquard, valorizzati nella capsule su strutture molto particolari, ovvero reti metalliche sulle quali vengono realizzati disegni materici ricchi di dettagli.

È stato sviluppato per l’occasione un innovativo “tessuto non tessuto” ottenuto da filamenti di seta riciclata che vengono compressi e accoppiati con laminature in poliuretano, ottenendo un originale effetto lucido e una superficie estremamente performante. Il tessuto viene presentato in due declinazioni con disegni floreali dalle palette cromatiche vivaci.

Un tessuto in duchesse di seta jacquard riproduce infine sulla sua superficie le illustrazioni degli attrezzi storici utilizzati nella tessitura, ripresi dall’archivio dell’azienda. Come un manifesto, il tessuto mostra un compendio della manifattura tessile, con dettagli minuziosi da cui traspare la ricercatezza della lavorazione.

A completare la capsule due tessuti che si pongono come simbolico ringraziamento a tutte le maestranze che fanno e hanno fatto parte della storia di Clerici Tessuto. A celebrare un lavoro che passa di mano in mano sono proprio delle mani, intrecciate o impegnate in gesti e movimenti, ad essere stampate con una innovativa tecnica su un tessuto Mirelle, prodotto iconico dell’azienda, e su organza di seta. Le mani vengono stampate in bianco e nero e rese con particolari lavorazioni e pigmenti, restituendo un sorprendente effetto chiaroscurale.

