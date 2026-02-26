Cocaina e soldi nascosti in auto: denunciati due ventenni. L’intervento è della Polizia di Stato a Como

Controllati su un’auto

L’intervento è di ieri sera, intorno alle 19.30, a opera della Polizia di Stato, in via Scalabrini. Gli agenti hanno effettuato il controllo di un’auto con a bordo due giovani: due cittadini tunisini, di 20 e 21 anni, il primo in regola col soggiorno, incensurato e residente a Merone , mentre il secondo è risultato essere irregolare sul territorio, avere qualche precedente di polizia ed essere senza una fissa dimora.

I due sono parsi subito visibilmente preoccupati dal controllo. I poliziotti hanno così approfondito l’ispezione sulle persone e all’autovettura. Celate in una delle tasche della portiera posteriore, gli agenti hanno rinvenuto ben 5 dosi di cocaina, confezionate e pronte alla vendita, per un peso lordo totale di 5 grammi e mezzo e, in tasca al 20enne di Merone, contanti per 370 euro, ritenuto il provento dello spaccio della droga.

Portati entrambi in Questura, sono stati identificati con più precisione e poi denunciati in stato di libertà per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti in concorso tra loro.