Coldiretti a Como con le imprenditrici di Donne Impresa

Da tutta la Lombardia a Como e Cernobbio per l'appuntamento di domani, domenica 4 luglio, con Domenica rosa in cascina, l'iniziativa firmata da Coldiretti Donne Impresa. Una giornata che le imprenditrici agricole lombarde vivranno sul territorio lariano vivendolo e assaggiandolo a 360°. Si partirà alle 9.45 con la visita all'AgriMercato allestito in piazza a Cernobbio con l'accompagnamento del Tutor della Spesa di Campagna Amica. Sarà l'occasione per scoprire la grande eterogeneità del paniere produttivo lariano, che spazia dal miele ai prodotti lattiero caseari, alla carne, ai salumi, alle farine, al vino, all'olio e molto altro.

Coldiretti è "Domenica rosa in cascina" a Como con le imprenditrici di Donne Impresa

Conclusa la visita all'AgriMercato, partenza in battello per la città di Como, dove ci sarà una visita guidata in centro storico. Concluderà la giornata il pranzo presso l'agriturismo Al Colle di Debora Cartolano. "Arriva in provincia di Como il tour attraverso storia, sapori e tradizioni che le imprenditrici compiono sul territorio regionale in più tappe", commenta la responsabile interprovinciale di Coldiretti Donne Impresa Francesca Biffi.

Nella top ten dei settori più rosa, anche nelle province lariane c’è l’agricoltura. La campagna è il luogo dove più si esprime la vocazione imprenditoriale femminile all’accoglienza, al benessere e ai servizi sociali. "Altra caratteristica – aggiunge Biffi – è la transizione “verde” guidata più dall’etica che dalla competitività. “Le aziende agricole sviluppano tutte le potenzialità creative espresse da generazioni di donne. Dall’agriturismo alle fattorie didattiche fino a quelle sociali sono gli ambiti dove ospitalità, ristorazione, attenzione alla persona, salute e qualità della vita vengono espressi totalmente, e ciò si tocca con mano anche nelle nostre province di Como e Lecco. Nell’allevamento e pastorizia, anche nella pesca le imprenditrici agricole manifestano la propensione e la cura per gli animali, spesso in regimi ecosostenibili puntando a modelli di sviluppo innovativi che sposano anche la tradizione”.

E attraverso Donne Impresa, tutte le imprenditrici in agricoltura – o aspiranti tali – possono ottenere diverse informazioni su come fare impresa, realizzare i propri progetti, partecipare ad eventi formativi sempre aggiornati e conoscere come aprire strutture socialmente utili come ad esempio, le fattorie sociali, gli agriasilo e le fattorie didattiche.