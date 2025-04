Coldiretti Como Lecco ad AgriNatura

Coldiretti Como Lecco parteciperà ad AgriNatura, che si svolgerà dal 1° al 4 maggio a Lariofiere di Erba. Coldiretti sarà ancora nello spazio centrale della manifestazione con oltre 20 protagonisti tra chef e produttori, 25 tra momenti di degustazione e attività dalla pet therapy alla piantumazione.

La presenza di Coldiretti

Dal 1° al 4 maggio, presso Lariofiere, Coldiretti Como Lecco animerà il corpo centrale della struttura con un programma ricco di cooking show, laboratori, degustazioni e momenti di confronto per difendere il valore di un’alimentazione autentica, legata al territorio e libera da sintetici e ultraformulati.

Alla conferenza di presentazione di AgriNatura presso Lariofiere, che si è svolta oggi, venerdì 18 aprile 2025, è intervenuta la vicepresidente di Coldiretti Como Lecco Francesca Biffi che ha rimarcato il "grande impegno della Coldiretti interprovinciale che anche quest’anno occuperà il corpo centrale della fiera con un calendario di eventi e degustazioni da mattina a sera, per i quattro giorni della kermesse".

Un festival-manifesto contro il "fake food"

“No Fake Food: Intelligenza naturale!” è il leit-motiv degli eventi che si susseguiranno presso lo spazio Coldiretti come cooking show stellati e popolari, tutti con ingresso libero, laboratori aperti al pubblico, dalla pizza fritta lariana ai mondeghili manzoniani, passando per il dibattito sull’arancino che darà vita ad un processo goloso. Ci sarannno anche degustazioni guidate di vini, formaggi d’alpeggio e l’esordio dell’amaro di Baggero; laboratori didattici per grandi e piccoli. Inoltre talk su sostenibilità e futuro del territorio.

Le dichiarazioni del presidente e del direttore di Coldiretti Como Lecco

Dichiara Fortunato Trezzi, presidente di Coldiretti Como Lecco:

"AgriNatura è la risposta concreta a chi crede che il cibo possa essere ridotto a una formula chimica. Qui dimostriamo che la vera intelligenza alimentare sta nella biodiversità, nel lavoro degli agricoltori e nella stagionalità. Il nostro obiettivo è far incontrare il pubblico con chi ogni giorno protegge il paesaggio e la cultura rurale".

Sul tema è intervenuto anche Rodolfo Mazzucotelli, direttore di Coldiretti Como Lecco: