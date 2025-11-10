Colletta alimentare: volontari nei supermercati del territorio per raccogliere i prodotti donati

Sabato 15 novembre i volontari saranno presso i punti vendita aderenti della grande distribuzione con l’obiettivo di sensibilizzare la società civile sul problema della povertà, richiamando ai concetti di condivisione, gratuità e carità

Nei supermercati dell’Erbese – e non solo – per tutta la giornata di sabato i volontari del Banco alimentare saranno presenti per invitare le persone che vanno a fare la spesa a donare una parte dei prodotti per le persone in difficoltà. Liberamente si può scegliere di dare il proprio contributo. Un bel modo per condividere in maniera altruista.

Alessandro Castelnuovo, referente di Erba della fondazione Banco Alimentare, sottolinea come si tratti di una vera e propria esperienza di condivisione del gesto, lezione di altruismo e di vita:

“Noi volontari siamo solo coloro che agevolano questo trasferimento di doni, ma in questa attività veniamo ripagati con tantissime emozioni. Durante questa giornata si realizzano diversi risultati: il primo è materiale, per esempio lo scorso anno abbiamo raccolto 122 tonnellate di cibo in provincia di Como; il secondo è immateriale, e cioè un’immensità di generosità da parte dei donatori e un’amicizia operativa tra tutti i volontari che prestano il loro tempo per realizzare quest’evento”