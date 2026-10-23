Collocati nuovi cartelli salvaciclisti

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Un nuovo tassello per la sicurezza stradale in provincia di Como e nell’area del Saronnese.

I nuovi cartelli

Con Bregnano, e dopo la precedente inaugurazione a Cermenate, si rafforza la continuità della segnaletica informativa dedicata alla tutela dei ciclisti. La sicurezza dei ciclisti passa anche attraverso la sensibilizzazione degli automobilisti e la collaborazione tra amministrazioni comunali. In questa direzione si inserisce l’inaugurazione dei cartelli Salva Ciclisti a Bregnano, un’iniziativa che richiama l’attenzione sull’importanza del rispetto di chi si muove in bicicletta e della distanza laterale di sicurezza durante i sorpassi. Alla cerimonia erano presenti la sindaca Elena Daddi, il vicesindaco Alessandro Belcore, l’assessore Edoardo Mastice e gli assessori competenti per la viabilità e la pubblica istruzione. Hanno partecipato anche il team locale Bee & Bike con la campionessa mondiale Roberta Amadeo e il Pedale Finese, a testimonianza dell’attenzione del territorio verso un tema che coinvolge quotidianamente tanti appassionati e utenti della strada.

L’iniziativa

L’iniziativa rientra nel progetto promosso da Antonio Cortese, ex ciclista e testimonial dell’associazione “Io Rispetto il Ciclista”, che da circa quattro anni lavora per diffondere la cultura della sicurezza stradale in Lombardia. Grazie alla collaborazione con le amministrazioni locali, circa 60 Comuni hanno aderito al progetto, installando cartelli informativi dedicati alla tutela di chi pedala. Nel corso dell’inaugurazione Cortese ha sottolineato il valore educativo dei nuovi cartelli: «Servono oggi più che mai, perché molti ancora non sanno che il metro e mezzo di distanza è legge ed è inserito nel codice della strada». Cortese poi ha aggiunto:” Con Bregnano mettiamo l’ ultimo tassello per completare il puzzle che si compone di tutti i paesi che dal Saronnese passando per Lomazzo si affacciano alla Statale dei Giovi in una sorta di macroarea bike friendly. “Una continuità importante tra Saronnese e Comasco. L’inaugurazione di Bregnano assume un significato particolare anche per la posizione del Comune all’interno di un territorio attraversato quotidianamente da numerosi ciclisti. Con l’adesione di Bregnano, dopo quella di Cermenate, si completa una continuità significativa della segnaletica informativa lungo un’area che dal Saronnese conduce verso Como, lungo la Statale dei Giovi. Da Origgio, Uboldo, Saronno, Rovello Porro, Rovellasca e Lomazzo, fino a Bregnano e Cermenate, i cartelli accompagnano un territorio nel quale la bicicletta è molto utilizzata sia per l’attività sportiva sia per gli spostamenti quotidiani. Un collegamento che si integra con il progetto “Comasina Sicura”, attraverso il quale si punta a promuovere una maggiore attenzione alla sicurezza dei ciclisti lungo gli itinerari interessati. La continuità della segnaletica rappresenta un valore aggiunto: il messaggio del rispetto non si ferma ai confini di un singolo Comune, ma accompagna gli automobilisti lungo percorsi condivisi da tanti ciclisti. I cartelli Salva Ciclisti non sono soltanto un richiamo visivo, ma un invito a modificare i comportamenti sulla strada, prestando maggiore attenzione agli utenti più vulnerabili e mantenendo adeguate distanze durante i sorpassi, nel rispetto delle disposizioni del Codice della strada. La partecipazione delle istituzioni, delle associazioni e delle società ciclistiche conferma l’importanza di fare rete per costruire una mobilità più sicura. Un impegno che, attraverso il progetto promosso da Cortese, continua a coinvolgere nuovi territori e a rafforzare una cultura fondata sulla prevenzione e sul rispetto reciproco. Con Bregnano, la rete dei Comuni impegnati nella sensibilizzazione si rafforza ulteriormente: perché la sicurezza dei ciclisti non deve conoscere confini comunali, ma diventare un obiettivo condiviso da tutto il territorio.