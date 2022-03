Colomba sospesa da regalare ai più fragili: ecco dove acquistarla

Solidarietà

La colomba è simbolo di pace, quanto mai desiderata in momenti come quelli che tutti stiamo vivendo, e nella sua veste di dolce pasquale diventa un modo per essere vicini a chi ha più bisogno.

La colomba è simbolo di pace, quanto mai desiderata in momenti come quelli che tutti stiamo vivendo, e nella sua veste di dolce pasquale diventa un modo per essere vicini a chi è nel bisogno. Con questo spirito il Gruppo Panificatori e Pasticcieri della Provincia di Como di Confcommercio torna ancora una volta in prima linea per la solidarietà alle persone e alle famiglie meno abbienti.

Colomba sospesa da regalare ai più fragili: un gesto di solidarietà

L’ultima e ancora una volta riuscita edizione del Panettone Sospeso, iniziativa solidale proposta dalla Delegazione Lariana dell’Accademia Italiana della Cucina e realizzata dai Panificatori, Pasticcieri della Provincia di Como associati a Confcommercio Como, ha donato a chi è maggiormente nel bisogno oltre 130 panettoni artigianali nelle scorse festività. Ora i promotori replicano con l’iniziativa Colomba Sospesa, realizzata in collaborazione col programma Siticibo del Banco Alimentare della Lombardia, guidato da Monica Molteni. L’idea alla base di questa iniziativa, ancora una volta fortemente voluta dal legale rappresentante della Delegazione Lariana dell’Accademia Italiana della Cucina, Franco Brenna, si ispira al gesto di solidarietà tipico napoletano, quello del caffè sospeso.

I clienti di pasticcerie e panifici, dunque, potranno acquistare una prima colomba per sé, aggiungendone una seconda che sarà donata al Banco Alimentare e distribuita presso la rete di assistenza legata al Mondo della Fragilità Familiare e Sociale che purtroppo, quest’anno ha visto aumentare i propri assistiti a causa sia delle ripercussioni del Covid, sia della guerra in Ucraina. A differenza di quanto avviene per il caffè sospeso, però, anche i forni associati a Confcommercio Como potranno contribuire con generosità e solidarietà, donando liberamente quante colombe vorranno condividere con le persone meno fortunate.

“Dalle precedenti esperienze è nato un perfetto connubio tra la Delegazione Lariana dell’Accademia Italiana della Cucina e il Gruppo Panificatori, Pasticcieri di Confcommercio Como - spiega Franco Brenna, legale rappresentante dell’Accademia - come sempre, la sinergia fa la forza ed è quello che ci auguriamo possa avvenire per uscire tutti insieme da questo periodo così difficile e tormentato della nostra storia”. “Anche lo scorso anno l’ottima riuscita della Colomba Sospesa e del Panettone Sospeso ha testimoniato la generosità dei cittadini, oltre alla buona volontà dei panificatori e dei pasticcieri della nostra provincia - commenta Francesco Agostoni, presidente del Gruppo Panificatori e Pasticcieri della Provincia di Como di Confcommercio Como - come Associazione, ora vogliamo ripetere il successo delle edizioni precedenti”. “In un momento come quello che tutti stiamo attraversando, possiamo dimostrare nel concreto una bontà d’animo vera, che sa andare al di là delle difficoltà” aggiunge il Direttore di Confcommercio Como, Graziano Monetti “. Il nostro augurio è che i cittadini partecipino numerosi all’iniziativa: non solo avranno fra le mani un prodotto di qualità ma, con la Colomba Sospesa, faranno sentire la propria vicinanza a chi potrà vivere la gioia di un regalo”.

Ecco dove acquistarla

I cittadini che volessero contribuire all’iniziativa lasciando una colomba sospesa in dono, potranno recarsi in una delle panetterie e pasticcerie associate a Confcommercio Como che hanno aderito all’iniziativa, che ad oggi sono:

Como Città: Luisita, Fuin, Golosità di Rigamonti Roberto, Panificio Beretta Tina, Pasticceria Mignon.

Como Provincia: Ogni Dì di Agostoni (Mariano Comense), Marra (Cantù), Marelli (Cantù), Sartori (Erba) Il Fornaio di Marelli (Capiago Intimiano), Pasticceria Mignon (Lurate Caccivio), Pasticceria Sydney (Bulgarograsso), Pasticceria Tarantola (Appiano Gentile), Pasticceria RoAn (San Fermo della Battaglia), Il Forno di Alice (Inverigo), Fabbrica dei Nocciolini (Canzo e Asso).

I panificatori e pasticcieri dell’Associazione che volessero partecipare, possono ancora iscriversi: Confcommercio Como è da subito disponibile per informazioni e adesioni al numero 0312441 o all’email info@confcommerciocomo.it. Sarà possibile confermare la propria adesione anche presso lo stand del Gruppo Panificatori di Confcommercio Como all’interno della manifestazione RistorExpo a Lariofiere dal 3 al 6 aprile.