Colombo Industrie Tessili e Politecnico di Milano: investire insieme sui designer del futuro

Investire sui giovani significa investire sul futuro, la Colombo Industrie Tessili, azienda storica fondata nel 1962 in provincia di Como e che ora ha sede a Fino Mornasco, ne è consapevole e proprio per tale motivo ha attivato da lungo tempo importanti collaborazioni con le principali scuole e Università del comparto fashion italiano al fine di sostenere lo sviluppo di una moda innovativa e sostenibile.

In questo percorso, rientra la nuova collaborazione con il Politecnico di Milano che l’azienda ha avviato il 13 novembre prendendo parte al progetto “(R)evolving Beauties”, presso il campus del Politecnico in Bovisa. Colombo Industrie Tessili, in quanto eccellenza del comparto tessile italiano, è stata coinvolta dalla prestigiosa Università per accompagnare l’operato di 51 studenti della Scuola del Design del Politecnico di Milano che si laureeranno in Design della Moda.

I partecipanti al progetto “(R)evolving Beauties”, che si concluderà a luglio 2024, dovranno presentare come primo step 10 modelli e 3 capi. Un primo avanzamento verrà fatto a febbraio 2024 mentre a luglio prossimo gli studenti avranno la presentazione finale di un drop di collezione composto da 35 modelli di cui 8 realizzati con i tessuti di Colombo Industrie Tessili.

I commenti di Colombo, Avetikyan e Colombi