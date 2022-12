È stata pubblicata la graduatoria del bando indetto da Regione Lombardia per il conferimento di “Contributi agli Enti Pubblici per la realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica per veicoli sul territorio lombardo” e Capiago Intimiano ne è risultato uno dei vincitori: riceverà quasi 200mila euro.

Colonnine di ricarica elettriche: Capiago Intimiano vince bando da 185mila euro

Un risultato importante per un comune di poche migliaia di abitanti, soprattutto considerando che all'interno della graduatoria Capiago Intimiano figurava alla dodicesima posizione sui 33 progetti finanziati (152 quelli presentati).

La somma ricevuta dal Comune coprirà al 100% la progettualità che prevede la posa, in più punti (località Olmeda, piazza Berlinda, nuove scuole medie, piazza della chiesa di Capiago), di postazioni per la ricarica di biciclette e monopattini elettrici, dotati di un’interfaccia in grado di agevolare le operazioni di ricarica da parte degli utenti. In altri due punti (via Vittorio Emanuele e via Serenza) verranno istallate postazioni per la ricarica di auto elettriche.

Il commento del sindaco Cappelletti