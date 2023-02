Colonnine per la ricarica elettrica inaccessibili alle persone disabili. E’ la denuncia che fa Alberto Stucchi, 44enne, da decenni costretto a vivere sulla sedia a rotelle a causa di una malattia.

Colonnine elettriche a Erba inaccessibili ai disabili

Stucchi non è nuovo a proteste contro le barriere architettoniche della città di Erba. Oggi si fa portavoce di quelle persone che come lui sono costrette a girare per la città su una sedia a rotelle e quindi ad avere a che fare con una serie di difficoltà. L’ultima relativa ad apparecchiature che dovrebbero essere di ultima generazione e quindi moderne, ma invece si rivelano scomode. "La perplessità è che anzichè ridursi i problemi aumentano. E’ il caso di queste nuove apparecchiature per la ricarica delle auto alimentate a corrente elettrica. Un servizio che dovrebbe essere studiato con tutte le caratteristiche per essere utilizzate da tutti. E invece... Eccoci qui a fare una nuova denuncia", piega Stucchi.

Tutti i dettagli sul Giornale di Erba da sabato 4 febbraio 2023 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui