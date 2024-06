Colpo grosso: vinti 50.000 euro al 10eLotto

Un 9 Oro è stata la mossa vincente per un giocatore di 10eLotto di Olgiate Comasco.

Vinti oltre 78mila euro, 10eLotto fortunato

La fortuna bacia la Lombardia con tre vincite per un totale di oltre 78mila euro. Nel concorso di giovedì 20 giugno, come riporta Agipronews, a Olgiate Comasco, in provincia di Como, sono stati vinti 50.001 euro con un 9 Oro, seguiti dai 20mila euro di Milano, con un 9, mentre a Cusano Milanino, in provincia di Milano, è stata registrato un 7 da 8 mila euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per quasi 20 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,8 miliardi di euro in questo 2024.