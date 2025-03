Come crescere felici bambini e ragazzi: l'incontro al teatro San Teodoro

Al teatro San Teodoro di Cantù si parla di come crescere felici bambini e ragazzi costruendo il loro benessere.

L'incontro

«Crescere felici è possibile? Come aiutare bambini e ragazzi a costruire il loro benessere». E’ questo il titolo dell’incontro organizzato dal settore Servizi sociali del Comune di Cantù con la Fondazione Don Silvano Caccia al teatro San Teodoro, in via Corbetta. L’appuntamento è in programma per giovedì 27 marzo alle 21.

Il relatore

Il relatore della serata al teatro San Teodoro sarà Camillo Regalia, professore ordinario di Psicologia sociale alla Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dove insegna Psicologia sociale della famiglia. Lo stesso professore è inoltre direttore del Consiglio scientifico del Centro di Ateneo «Studi e ricerche sulla famiglia». La partecipazione è gratuita fino a esaurimento dei posti. La prenotazione è invece obbligatoria entro martedì 25 marzo scrivendo all’indirizzo di posta elettronica prenotazione@comune.cantu.co.it.