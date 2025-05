"Come difendersi dalle truffe e dai furti": incontro mercoledì 7 maggio

"Come difendersi dalle truffe e dai furti": le Forze dell'ordine incontrano la popolazione a Castelmarte.

Incontro sulla sicurezza

Un problema sempre più diffuso, quello delle truffe e dei furti, in particolare a danno degli anziani. I malviventi colpiscono le persone più fragili non solo nelle grandi città, infatti sono sono ormai presenti anche sul nostro territorio.

Per questo è fondamentale prevenire: l'appuntamento di mercoledì 7 maggio alle 20.30, nel salone lato est del palazzo municipale di Castelmarte, permetterà a tutti i presenti di ottenere informazioni su come far fronte a tali episodi.

L'incontro è realizzato in collaborazione tra l'Amministrazione comunale e il Comando dei Carabinieri di Asso. Non solo gli anziani ma tutti i cittadini sono invitati a partecipare, al fine di diffondere il più possibile le informazioni su come difendersi da truffe e furti.