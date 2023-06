Protagonisti di uno spiacevole episodio i commentatori di Sky Sport Formula 1 Matteo Bobbio e l'erbese, originario di Eupilio, Davide Valsecchi: durante il Gran Premio di Spagna, disputatosi questo fine settimana, i due si sono lasciati andare ad alcuni commenti sessisti che hanno fatto rapidamente il giro del web. La decisione di Sky Sport F1 è stata quella di sospenderli per il prossimo Gran Premio che si correrà in Canada il 18 giugno.

Commenti sessisti in Formula 1: Sky sospende l'erbese Davide Valsecchi per un Gran Premio

Questo lo scambio di battute che è diventato virale nel giro di poche ore:

“Volevo dire a Davide, che dietro di lui c’è un bel ‘pacchetto di aggiornamenti’ se si gira”, ha esordito Bobbi imbeccando l'ex pilota e ora commentatore erbese e facendo riferimento ad alcune ragazze che stazionavano dietro di lui. A quel punto Valsecchi girandosi ha commentato: “Li conosco, purtroppo mi hanno detto che non si può testarli”.

Interventi evitabili che hanno dato sfogo anche alle lamentele della collega, Federica Masolin: “Io chiedo asilo politico, non possiamo guardare qualche intervista invece di ascoltare questi due?”.

Poi una domanda dal pubblico televisivo, come di consueto accade in trasmissione, che ha risollevato la questione con Federica Masolin che legge: “Li rivedremo sani e salvi al prossimo Gran Premio dopo questo siparietto apprezzato soprattutto dalle loro consorti?”.

Prima la risposta di Bobbi: “Io se torno a casa mi sa che un sacco di mazzate le prendo”; poi quella dell'erbese Valsecchi che, invece, ha continuato sulla stessa linea di prima: “Ho già fatto due volte l’operazione per gli occhi perché ho perso la vista fin da bambino a guardare quelle cose”.

Le scuse

Dopo quanto accaduto non potevano che arrivare le scuse dei due commentatori di Sky: “Mi dispiace, tanto - ha detto Davide Valsecchi - Domenica, nel dopo gara sono caduto in uno scambio di battute di cattivo gusto e ho usato parole non adatte e irrispettose. Per questo, vorrei chiedere scusa a chi si fosse sentito offeso, alle donne e a Sky, davvero”, ha scritto Valsecchi.

"Domenica nel dopo gara sono stato protagonista di una battuta uscita in modo del tutto infelice - ha spiegato invece Bobbi - Nonostante non fosse nelle mie intenzioni, ho generato un momento sgradevole che ha reso sofferenza alla sensibilità di alcune persone".

Scuse che però non cancellano quanto accaduto: i due commentatori sono sospesi per il prossimo Gran Premio.