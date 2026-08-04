Commissariato di Polizia a Cantù, Casartelli (Confesercenti): “Per le imprese, maggiore presenza delle Forze dell’Ordine è fondamentale”

C’è grande soddisfazione a Cantù per l’arrivo del nuovo Commissariato di Polizia.

La soddisfazione

Della novità che riguarda le forze dell’ordine ha parlato anche il presidente di Confesercenti Como, Claudio Casartelli, che ha sottolineato tutta la sua felicità e al contempo ha voluto ringraziare le Istituzioni per il traguardo ottenuto.

Le dichiarazioni