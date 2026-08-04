Commissariato di Polizia a Cantù, Casartelli (Confesercenti): “Per le imprese, maggiore presenza delle Forze dell’Ordine è fondamentale”

C’è grande soddisfazione a Cantù per l’arrivo del nuovo Commissariato di Polizia.
La soddisfazione
Della novità che riguarda le forze dell’ordine ha parlato anche il presidente di Confesercenti Como, Claudio Casartelli, che ha sottolineato tutta la sua felicità e al contempo ha voluto ringraziare le Istituzioni per il traguardo ottenuto.
Le dichiarazioni
“Ben venga il nuovo Commissariato di Polizia a Cantù – sottolinea il Presidente di Confesercenti Como, Claudio Casartelli – Un plauso al Sottosegretario all’Interno, Nicola Molteni, e al Sindaco, Alice Galbiati, per avere sempre creduto nel progetto e per averlo portato avanti. Per le imprese del commercio una maggiore presenza delle forze dell’ordine è fondamentale per costruire una rete di sicurezza e di socialità che è alla base della frequentazione da parte della cittadinanza di negozi e mercati. Speriamo l’iter per il suo insediamento possa concludersi nel più breve tempo possibile”.