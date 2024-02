Commosso addio al 28enne di Ponte Lambro

La cerimonia funebre è stata celebrata in San Bernardo a Lezza

Una folla commossa ha preso parte nel pomeriggio di oggi, giovedì 22 febbraio, al funerale di Davide Locatelli, il 28enne trovato morto lo scorso 15 febbraio nel suo letto. La chiesa dedicata a San Bernardo a Lezza ha faticato a contenere i presenti. Oltre a familiari e amici, tantissimi volontari del comitato di Montorfano della Croce rossa, di cui anche Davide faceva parte.

A celebrare le esequie è stato il parroco di Ponte Lambro, don Stefano Dolci. Il sacerdote a fatica è riuscito a contenere le lacrime. Commosso ha ricordato Davide:

"Oggi non ho parole consolatorie, perché non ci sono parole umane che possono alleviare un dolore così grande, immenso e profondo. Ho dei ricordi belli di Davide quando, già grandicello, faceva il chierichetto. Dava l'impressione di un ragazzo impegnato, un po' chiuso, dal volto pensoso. Un ragazzo che aveva dentro un desiderio di bene che aveva imparato in casa da mamma Sandra e papà Antonio. Quel bene che lo ha portato a fare qualcosa per gli altri, soprattutto nel momento della sofferenza e della fatica come dimostra la presenza dei suoi colleghi volontari".