Commozione ai funerali di Pietro Bellotti: “E’ stato per tutti una gioia”

Si sono svolti ieri, giovedì 10 settembre, i funerali di Pietro Bellotti, il 22enne morto in un tragico incidente stradale a Ponte Lambro, domenica scorsa.

“Pietro è stato per tutti un figlio, un amico, una gioia”

Oltre mille le persone che hanno affollato il sagrato della chiesa parrocchiale di Castelmarte per porgere l’ultimo saluto al giovane, conosciutissimo e benvoluto in paese. La messa è stata celebrata da don Bassano Pirovano insieme a don Stefano Dolci, don Luigi Giussani e don Silvio Andrian. E don Bassano, nell’omelìa, ha ricordato quanto il ragazzo fosse amato e apprezzato da tanti:

“Dobbiamo amarci e aiutarci a superare questo momento, stringendoci ai suoi cari. Pietro è stato per tutti un figlio, un amico, una gioia. Ha vissuto intensamente la vita che il Signore gli ha donato. Perché il Signore ha chiamato Pietro? È una domanda che resta. Il Signore ci dice: io non deludo mai. E l’esempio più grande è dato da Maria, il dolore della madre di Gesù, davanti alla croce”.

A margine della cerimonia gli amici hanno dedicato a Pietro un messaggio pieno di affetto e commozione.

“Non credo possano bastare poche righe per raccontare il rapporto che avevamo con Pietro, ci vorrebbero tre libri. Per lui la compagnia e l’amicizia erano tutto, era un terremoto inarrestabile. La nostra vita non sarà mai come prima. Fratelli per sempre”.

Al termine, un lungo applauso è stato dedicato dai tantissimi presenti in un momento pieno di commozione.