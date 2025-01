Community funding: venti progetti presentati dalle associazioni del territorio. Dopo un primo esame tecnico, saranno oggetto di ulteriore esame da Bcc Brianza e Laghi a per procedere alla scelta entro fine mese.

Community funding: riscontro positivo per il progetto Bcc

Community funding: riscontro positivo per il progetto della Bcc Brianza e Laghi di Alzate Brianza. Partecipanti alla formazione tra Alzate e Lesmo oltre 40 di cui 25 enti zona Alzate e 15 zona Lesmo; e sono stati presentati venti progetti in corso di esaminazione.

A sottolineare l'esito positivo del progetto è stato il presidente Giovanni Pontiggia.

"I risultati raggiunti finora dall’iniziativa sono molto positivi - commenta il presidente Bcc Giovanni Pontiggia - entrambi i corsi di formazione, edizione di Alzate e di Lesmo, hanno fatto registrare praticamente il tutto esaurito, segno che il territorio ha risposto con molto interesse alla proposta del crowdfunding e all’offerta formativa di BCC Brianza e Laghi in collaborazione con Ginger Crowdfunding, Federazione Lombarda e Associazione Giovanile Lo Snodo. I risultati, in termini di candidature dei progetti, sono conseguentemente positivi e in linea con un percorso efficace dell’iniziativa. Dal punto di vista qualitativo, tante candidature sono di primo livello o comunque molto curate, segno di impegno con cui le realtà coinvolte si sono messe in gioco nel percorso. Personalmente trovo un segno molto interessante anche il fatto che le tre proposte con il punteggio più alto siano tutte in ambito culturale. Non mancano poi progetti in ambito sociale, educativo, ambientale e di cooperazione internazionale, a dimostrazione di come l’invito della banca sia stato accolto in modo molto trasversale dalle realtà del territorio. Questo progetto della Bcc va nella direzione di riscoprire l’importanza del donare, perché il dono stabilisce le relazioni tra le persone e il mondo associativo per mobilitare risorse. Il community funding è un mezzo importante. Se il buon giorno si vede dal mattino, quanto raggiunto fa ben sperare".