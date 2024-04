Como Fun, in arrivo la quarta edizione

Ritorna in grande spolvero la kermesse dedicata alla cultura pop che vanta tantissime attività

speciali e numerosi ospiti di spicco: dal poliedrico Mikkelsen - noto per i suoi ruoli che spaziano dal cinema ai videogiochi - all’esilarante Maccio, uno dei volti più apprezzati della comicità italiana. E poi il re degli attacchi d’arte Giovanni Muciaccia, l’immancabile Giorgio Vanni e le voci più note del doppiaggio italiano. Tra fumetti, cosplay, giochi da tavolo e tanto intrattenimento, sarà una due giorni davvero imperdibile per i tantissimi appassionati. I biglietti stanno già andando a ruba e sono disponibili su comofun.it. Appuntamento con Como Fun a Lariofiere a Erba.

Quarta edizione di Como Fun

Manca davvero poco alla nuova edizione di Como Fun, l’evento dedicato al mondo del fumetto e della cultura pop per appassionati di ogni età. Sabato 20 e domenica 21 aprile i padiglioni del quartiere fieristico di Lariofiere, a Erba, diventano il punto di incontro per tutti coloro che vorranno immergersi nelle loro opere predilette e condividere il loro entusiasmo per il vasto e caleidoscopico universo della cultura pop. Un’offerta ricchissima di eventi e attività, che cresce qualitativamente e quantitativamente rispetto alle edizioni passate: stand e aree interattive, una grande area commerciale con innumerevoli stand a tema gadget e comics, 100 cabinati arcade e 70 retroconsole per un vero e proprio tuffo nella storia dei videogames, le console e i computer new gen, ma soprattutto un palinsesto di spettacoli sempre più corposo.

Gli ospiti

Grande ospite di spicco è Mads Mikkelsen, l’attore danese noto per i suoi ruoli carismatici e intensi. Debutta al cinema grazie al connazionale Nicolas Winding Refn in Pusher, ma è con l’enigmatico La Chiffre in Casino Royale che Mikkelsen viene scoperto dal grande pubblico. Negli anni successivi sono stati numerosi i ruoli che lo hanno reso una vera e propria

star di Hollywood: tra i vari personaggi interpretati, spiccano il crudele e affascinante Hannibal Lecter nell’omonima serie, Kaecilius in Doctor Strange, Galen Erso in Rogue One: A Star Wars Story e il villain Gellert Grindelwald in Animali Fantastici, la saga cinematografica ambientata nell’universo di Harry Potter. Nel 2012, con il film Il Sospetto, vince il premio per la migliore interpretazione maschile al festival di Cannes. La sua carriera spazia anche nel mondo dei

videogiochi, dove ha lasciato il segno con l’indimenticabile personaggio di Clifford Unger nel gioco del visionario Hideo Kojima, Death Stranding, che gli ha valso il Game Award per la migliore performance. Mads Mikkelsen incontrerà i fan domenica 21 alle 14.30, in un panel esclusivo dove condividerà i dettagli della sua straordinaria carriera e risponderà alle domande del pubblico di Como Fun.

Altro ospite straordinario è Maccio Capatonda: il celebre comico sarà presente domenica alle 15.30 per incontrare i fan, promettendo tantissime risate grazie alle sue inimitabili battute. Fin dagli inizi con la Gialappa’s Band a Mai Dire Lunedì e Mai Dire Martedì, Marcello Macchia ha saputo distinguersi con i suoi sketch surreali, tra cui gli iconici trailer cinematografici che, nel tempo, sono diventati dei veri e propri tormentoni. Il re degli attacchi d’arte è pronto a stupire tutti i visitatori di Como Fun. Giovanni Muciaccia sarà presente nella giornata di domenica per un imperdibile laboratorio in cui tutti potranno mettere alla prova le loro abilità artistiche, esattamente come nello storico programma Art Attack, che dal 1998 insegna a grandi e piccini a creare vere e proprie opere d’arte con oggetti di uso comune.

Le voci di Como Fun

Anche la grande musica sarà presente a Como Fun: sabato, tutti gli appassionati di anime si scateneranno con l’immancabile live di Giorgio Vanni, accompagnato dalla sua band I Figli di Goku e l’Ammiraglio Max. Il palco si scalderà al suono delle sigle più amate degli ultimi anni: da Pokémon a Dragon Ball, fino a Detective Conan e Arale, per un viaggio nelle storie che hanno segnato intere generazioni. Domenica, arriverà per la prima volta l’incredibile spettacolo “Voglio tornare negli anni ‘90”: un vero e proprio tuffo nel decennio più iconico degli ultimi tempi. Dalle ore 17 tutti i visitatori potranno salire sulla macchina del tempo e divertirsi sulle note delle hit di successo di questo indimenticabile periodo. Como Fun vedrà anche la partecipazione del meglio del mondo del doppiaggio. In una sorprendente reunion a tema Harry Potter, Alessio Puccio, voce di Harry, e Flavio Aquilone, voce di Draco Malfoy, racconteranno i retroscena delle loro carriere stellari, incontrando tutti i fan del maghetto che ha fatto crescere una generazione. Emanuela Pacotto, vera e propria leggenda del doppiaggio italiano, sarà presente in fiera per svelare i segreti dei suoi oltre 350 doppiaggi. È stata tra le poche artiste occidentali a partecipare al “Japan Anime Live” e al concerto “iDOL AMBITION Live Concert”, dove ha cantato famose sigle anime in giapponese. Saranno appuntamenti indimenticabili con grandi professionisti di questo affascinante universo.

Fumetto, collezionismo e giochi da tavolo

Como Fun offre a tutti i visitatori il meglio della cultura pop: sarà possibile acquistare le novità più acclamate del mondo del fumetto, del collezionismo, dei giochi da tavolo e dei videogiochi. Saranno poi tantissimi gli autori da incontrare dal vivo, in un’artist alley di 30 fumettisti che rappresentano il mondo della nona arte a 360 gradi. Ovviamente, non possono mancare i coloratissimi cosplayer: C’mon Cosplay organizzerà attività e iniziative, tra cui l’inimitabile contest, per permettere a tutti di mettere in mostra i propri costumi.

Tra i vari mondi che si potranno scoprire ci sarà il fenomeno del Kpop, genere musicale coreano da milioni di ascolti, che da anni travolge le nuove generazioni. Sarà possibile anche provare in prima persona numerosi giochi da tavolo e giochi tradizionali in un connubio tra passato e presente in grado di unire le nuove e le vecchie generazioni. Il programma è in costante aggiornamento sul sito della kermesse. Il conto alla rovescia è partito, l’appuntamento nerd- geek per eccellenza è alle porte, agli appassionati non resta che segnare sul calendario il 20 e 21 aprile. La passione torna protagonista a LarioFiere per due giorni di puro divertimento!