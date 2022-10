Como Fun parte con il botto: pienone per la prima giornata

Un’invasione pacifica da parte di un pubblico numeroso ed eterogeneo: migliaia di appassionati, ragazzi e famiglie hanno popolato i padiglioni di Lariofiere a Erba sin dalle prime ore della giornata di oggi, sabato 15 ottobre 2022. Como Fun, la prima edizione della fiera del fumetto e del videogioco, parte nel migliore dei modi, con un’offerta che spazia dal fumetto al gioco analogico, dal videogioco ai mattoncini e ai gadget: non solo una fiera ma un vero e proprio festival della cultura popolare, con decine di show dal vivo e ampie aree attività.

E così, mentre le famiglie hanno potuto giocare nelle zone dedicate ai mattoncini e con i classici videogames degli anni Ottanta e Novanta, i nostalgici si sono lasciati coinvolgere dalle note del concerto di Cristina D’Avena, in un viaggio fatto di ricordi e musica. Grande successo anche per la gara cosplay, che ha visto decine di appassionati vestire i panni dei loro eroi di fumetti, serie tv e cartoon, imitandone aspetto e gestualità.

"Siamo molto soddisfatti della prima giornata di Como Fun, un nuovo settore che fino ad oggi non era coperto - commenta Fabio Dadati, presidente di Lariofiere - Siamo riconosciuti ormai da quasi 50 anni su tutto il territorio per il fitto calendario di fiere che ogni anno vede larga partecipazione di pubblico. Il nostro obiettivo è continuare a offrire questo importante servizio e allo stesso tempo potenziare la nostra offerta sia in tema fieristico che congressuale”.