"Como in Salute” 2025 fa tappa a Cantù

Un'altra edizione, questa volta a Cantù, dell’incontro informativo dedicato a “melanoma e tumori della pelle”, promosso nell’ambito del ciclo “Como in Salute”.

Prosegue l'iniziativa "Como in Salute"

Il progetto, che trova le proprie radici nell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Como, è volto a promuovere la cultura della prevenzione e della salute attraverso il dialogo diretto tra cittadini e professionisti. L’appuntamento è fissato per mercoledì 14 maggio, dalle 20.45 alle 22.45, nella Sala zampese della Bcc Cantù, in Corso Unità d’Italia 11. A patrocinare l'evento è il Comune di Cantù, con la collaborazione della stessa Bcc.

Sempre più diffusi, ma spesso sottovalutati, i tumori della pelle rappresentano un tema di crescente attualità, soprattutto in vista dell’estate. L’obiettivo della serata è fornire alla popolazione strumenti concreti per riconoscere i segnali di rischio, proteggere correttamente la pelle e comprendere l’importanza dei controlli dermatologici periodici. L’ingresso è libero e non è necessaria la prenotazione. Il calendario completo degli appuntamenti è disponibile sul sito ufficiale dell’Ordine: www.omceoco.it.

Il contributo degli specialisti

A intervenire saranno tre professionisti di Asst lariana: la responsabile della Strutturale semplice Dermatologia della Casa di comunità Napoleona (Como), assieme a due componenti dello staff del medesimo dipartimento, ovvero Mohamed Aouadi e Giovanni Fiorillo. A moderare l’incontro sarà il dottor Massimo Gatto, Medico di medicina generale e consigliere dell’Ordine dei medici di Como.