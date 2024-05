Como, nuovo spazio Acinque sul territorio

Acinque rafforza la propria presenza sul territorio aprendo all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, questa mattina l’inaugurazione.

Nuovo punto di contatto di Acinque

Acinque rafforza la propria presenza sul territorio aprendo all’ospedale Sant’Anna di Como, a San Fermo, un altro punto di contatto diretto con la popolazione. Stamattina l’inaugurazione, presente il sindaco Alessandro Rapinese e il vertice dell’azienda ospedaliera. Considerando tutti gli spazi Acinque e i corner, si tratta del venticinquesimo front office dell’azienda che, storico punto di riferimento sul territorio, fa del radicamento il proprio tratto distintivo. Lo ha rimarcato il presidente di Acinque, Matteo Barbera: “L’impulso all’innovazione e al digitale all’insegna della sostenibilità è costante da parte del nostro gruppo e sono molteplici i canali virtuali di contatto attivati a beneficio dei clienti, tuttavia la nostra scelta è quella di stare sul territorio, fisicamente vicini ai cittadini e ai bisogni: è la maniera migliore per fornire risposte puntuali e mettere a disposizione le nostre competenze”.

Sportello ben visibile e accessibile

Lo sportello è all’ingresso del nosocomio, nei pressi del bar. Ben visibile e accessibile, con un’area di accoglienza confortevole e un’area specifica dedicata alla proposta commerciale. Ma non solo: “Oltre alle forniture di luce e gas – ha sottolineato il presidente di Acinque Energia, Stefano Simonetti – la nostra azienda si pone come esperto e qualificato punto di riferimento per studiare soluzioni su misura e fugare dubbi e incertezze in un mercato complesso, interessato da grandi novità”. Le ultime indagini di customer care hanno confermato Acinque Energia fra le più affidabili realtà del comparto, quelle di un’azienda in grado di eccellere nei tempi e nella chiarezza delle risposte, nello standard delle prestazioni, nella trasparenza della proposta commerciale e appunto nella prossimità.

“Grazie all’azienda ospedaliera"

Martin Isolabella, responsabile marketing, comunicazione e sviluppo commerciale di Acinque Energia, ha ringraziato l’azienda ospedaliera per aver consentito “alla nostra azienda di rafforzare la propria presenza”. Vogliamo essere dove sono i cittadini, andare loro incontro. All’insegna del radicamento, sulla base della recente analisi specializzata, presentata al forum Scambi di Energia, Acinque restituisce - moltiplicandolo - quanto riceve dal territorio: “Fra servizi, progetti, iniziative, partnership, filiera delle forniture, è stato stimato che nella provincia di Como generiamo 547 euro a famiglia e creiamo due posti di lavoro nell’indotto perì ogni nostro dipendente” ha sottolineato Isolabella. “L’apertura di questo punto commerciale non è solo business, deve essere considerato come ulteriore anello che si aggiunge alla catena del valore”. In occasione dell’inaugurazione i giocatori della pallacanestro Cantù Riccardo Moraschini e Gabriele Tarallo hanno incontrato i bambini del reparto di pediatria.