Como ricorda la volontaria Elide Greco ad un anno dalla scomparsa

L'abbraccio "virtuale" di Como ad Elide Greco, storica volontaria scomparsa un anno fa. Nel pomeriggio di oggi, sabato 1 aprile 2023, l'Amministrazione provinciale le ha dedicato una sentita cerimonia. Affollata la sala di Villa Gallia.

Como ricorda Elide Greco: le verrà intitolato il Circolo Como Nord del Pd

Cerimonia come una festa, ricordando Greco, scomparsa un anno fa: esemplare, inclusiva, coinvolgente, la prima a non lasciare indietro nessuno, sempre con la mano tesa agli ultimi. Presenti La Stecca, l’associazione Il poeta sognatore, la scuola di ballo International School Dance, Enrico Vimercati (collega del Pd attivo a Como), il segretario del Pd comasco Federico Broggi. L'iniziativa è stata pensata da Vimercati, che ha ufficializzato l’intitolazione a Greco del Circolo Como Nord del Pd.

"Elide aveva capito che politica serve a dare la voce di quelli che si rappresentano, questo è stato il suo primo insegnamento", ha ricordato il consigliere regionale Pd, Angelo Orsenigo.

Una volontaria instancabile

Elide Greco (1966- 2022) è stata ballerina e insegnante di danza di vari generi e stili, fondando nel 1989 la scuola di ballo International Dance di Lipomo che si è distinta sia in campo nazionale che internazionale. È stata impegnata in diversi campi del volontariato, in politica e nelle Istituzioni comasche. Si è distinta per la sua attenzione e il suo amore verso i poveri, gli emarginati, i sofferenti, proponendo e organizzando attività significative e partecipate di aiuto concreto a coloro che avevano bisogno di sostegno e di conforto. A tal fine, si ricorda il gruppo delle “Sferruzzatrici” da lei creato e che ha tessuto e donato centinaia e centinaia di coperte ai senza tetto e ai più bisognosi della Provincia di Como e non solo. Elide è stata anche volontaria dell'associazione di soccorso SOS Olgiate Comasco. Il valore della sua instancabile e qualificata attività nel campo del volontariato, improntata alla solidarietà e alla promozione di sentimenti positivi e coesivi, è stato riconosciuto dalla Regione Lombardia con la consegna di un riconoscimento ufficiale per il sostegno e il conforto portato ai più deboli. La sua azione di “cucitrice di mondi” si è inserita nel solco della missione di Don Roberto Malgesini, propulsore silenzioso di azioni umanitarie e benefiche che hanno aperto il cuore alla speranza a migliaia di persone in difficoltà.

Oggi, sul tavolo dei relatori, i colori di una bellissima coperta delle "sue" sferruzzatrici.