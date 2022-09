Ha compiuto 100 anni ieri, venerdì 23 settembre, Noemi Minonzio, la signora che insieme al marito Italo Minonzio negli anni Sessanta e Settanta fu l’artefice della modernizzazione urbanistica del centro di Erba, con la costruzione dei condomini di via XXV Aprile, di piazza Roma, via Plinio e di via Dante.

Compie 100 anni Noemi, la signora dei condomini

Noemi, che in realtà era registrata come Giulietta e di cognome da nubile si chiamava Corsi, arrivava da Castelnuovo del Garda. La sua famiglia si era trasferita a Bosisio al «Magazzino». Lei aveva frequentato la scuola di segretariato a Lecco. In paese aveva conosciuto Italo. La coppia dopo qualche anno di fidanzamento si era sposata nel ‘50 e Noemi aveva cominciato a lavorare con il marito dopo un periodo da impiegata a Milano presso un famoso studio legale.

"All’inizio erano ambulanti al mercato nel banco dei tessuti - racconta la figlia Isabella - Poi avevano aperto il negozio di Erba nella piazza della Stazione".

Ma l’intuizione era stata quella di mettersi nel campo immobiliare e dell’edilizia in un momento in cui la pianificazione urbanistica puntava sulla nascita dei grandi palazzi. E così, oltre al negozio, Minonzio aveva fatto erigere l’intero condominio sopra l’esercizio commerciale e la coppia era andata ad abitare al sesto piano. Poi era sorto quello che una volta si chiamava il «centro commerciale» di Erba, la galleria di via XXV Aprile.

