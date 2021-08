Marcella Fontana Villa compie cento anni! Lo speciale compleanno è stato festeggiato dalla lipomese lo scorso 29 marzo. Originaria della provincia di Belluno - è nata a Limana, quarta di nove fratelli, il 29 marzo 1921 - si è trasferita a Milano negli anni della Seconda Guerra Mondiale, e poco dopo a Brunate dove ha conosciuto Giulio, il marito con cui si è sposata nel 1945, e con cui si è trasferita in paese. Con Giulio ha avuto quattro figli: Pierluigi, Carla, Sergio e Valerio.

Compleanno numero 100 per nonna Marcella

E oggi Marcella festeggia l’importante traguardo circondata dall’amore dei figli, dei nipoti e dei pronipoti. La Villa è la donna più longeva del paese. «Inizialmente, la mamma lavorava come contadina, ma poi si è dedicata all’attività di casalinga e ha cresciuto con tanto amore tutti noi - racconta Sergio Villa, conosciuto in paese, da anni attivo nella Pro loco - Una sua passione è cucinare: mamma è sempre stata un’ottima cuoca e questa passione è stata tramandata anche alla figlia Carla. Fino a quando le è stato possibile, prima della pandemia e del lockdown, andava al circolo Atel e giocava a carte, a Scala 40, con alcune amiche. Per tutti noi, mamma è sempre stata amorevole e dolce, ma allo stesso tempo autoritaria».

Nei giorni scorsi, il compleanno speciale di Marcella Villa è stato celebrato insieme ai figli. «Abbiamo organizzato una videochiamata con i nipoti e le abbiamo preparato una torta - aggiunge Villa - Mamma non ci ha mai svelato il segreto “di lunga vita” per arrivare a cento anni, ma si è sempre dedicata al lavoro e alla famiglia e ha sempre amato la buona cucina». Nei giorni scorsi, il vicesindaco Gianluca Leo, a nome dell’Amministrazione, ha fatto visita alla centenaria e le ha portato un omaggio floreale. «Oggi compie 100 anni la nostra Marcella. L'Amministrazione ha pensato di portarle a casa un pensierino per questa importante tappa. Tantissimi auguri, Marcella!», le parole degli amministratori in occasione dei cento anni di Marcella Villa.

(Giornale di Erba, sabato 3 aprile 2021)