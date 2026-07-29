Gli uffici postali di Brenna e Fenegrò riaprono al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione secondo la tipologia Polis.

Completati i lavori Polis, riaprono gli uffici postali di Brenna e Fenegrò

Sono terminati gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione delle sedi, finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie a Polis, l’iniziativa di Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

Uffici rinnovati e più accessibili

Gli uffici postali sono stati completamente rinnovati. La sala che accoglie i clienti è stata dotata di nuovi arredi e colori oltre a una corsia per ipovedenti e gli ambienti sono stati migliorati con soluzioni a basso impatto ambientale e una nuova illuminazione a basso consumo energetico; in ciascuna delle due sedi è stato inoltre realizzato uno sportello ribassato per richiedere in comodità i servizi della Pubblica Amministrazione oltre ai tradizionali prodotti e servizi.

Nuovi servizi disponibili

Disponibili in tutte le sedi i certificati anagrafici oltre ai servizi INPS come, ad esempio, il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”. Inoltre, grazie alla convenzione firmata tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i cittadini possono richiedere o rinnovare il passaporto presentando la documentazione direttamente allo sportello, senza doversi recare in Questura, con la possibilità di riceverlo a domicilio.

Orari degli uffici

Gli uffici sono a disposizione dei cittadini con il consueto orario:

Brenna sito in via Grimello 2 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.45 ed il sabato fino alle 12.45

Fenegrò sito in via Roma 22 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.35 ed il sabato fino alle 12.35

Il progetto Polis

Attraverso Polis Poste Italiane conferma, ancora una volta, non solo la missione al servizio del sistema Paese ma anche il valore della capillarità, elemento fondante del proprio fare impresa, in netta controtendenza con il progressivo abbandono dei territori.