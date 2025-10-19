Comune cerca un operaio e un agente di Polizia Locale

Nuove assunzioni ad Inverigo: il Comune cerca un operaio specializzato e un agente di Polizia Locale. Domande aperte, da consegnare entro novembre.

Il Comune cerca nuove assunzioni

Nuove assunzioni in Comune. Dopo il concorso che ha portato l’arrivo di un nuovo bibliotecario part-time, operativo da inizio ottobre, il Comune cerca altri due nuovi dipendenti. Si tratta di un agente di Polizia Locale e di un operaio specializzato, esperto tecnico e della manutenzione.

“Il nuovo agente andrà a rimpiazzare un attuale agente che a fine novembre andrà in pensione, così da lasciare inalterato il numero di componenti del corpo Municipale – sottolinea il vicesindaco e assessore al Personale, Alessandro Anzani – Mentre per quanto riguarda il discorso operai specializzati, l’obiettivo è raddoppiarne il numero entro il prossimo anno”.

“Obiettivo incrementare il numero”

Attualmente sono due gli operai specializzati comunali oltre ad un operatore part-time di Service 24.

“Con questo nuovo concorso ne andremo ad assumere un altro e poi utilizzeremo la graduatoria per una seconda assunzione in programma nel 2026, così da raddoppiarne il numero”, afferma Anzani.

Per quanto riguarda il concorso di nuovo agente di Polizia Locale, la domanda dovrà essere presentata entro e non oltre lunedì 3 novembre esclusivamente in via telematica. Gli esami consisteranno in una prova scritta e in una orale. Per l’altro concorso, la domanda dovrà essere presentata entro mercoledì 12 novembre, anche questa esclusivamente in via telematica. E pure in questa circostanza i candidati dovranno sostenere una prova scritta e una prova orale.