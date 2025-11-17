Comune e Asst Lariana uniti contro la violenza sulle donne

Lettura teatrale e mostra pittorica per far riflettere e rendere consapevoli.

Comune di Olgiate Comasco e Asst Lariana insieme per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Le iniziative

Domenica 23 novembre, al Medioevo, la lettura teatrale “Non si uccidono così le farfalle” e la mostra pittorica “Il silenzio detto”, dell’artista Sara Fassi. Dalle 15 l’apertura della mostra, alle 16 la lettura teatrale della compagnia “Quelli del 26 luglio”. Interpreti: Francesca Mezzedimi, Alessandro Borghi, Fabio Maganetti, Tiziano Arcioni e Cristina Quarti. Testi di Cristina Quarti e Silvio Garavaglia. Ingresso libero.

La sensibilizzazione

“Due momenti, un unico messaggio – spiega Paola Vercellini, assessore alla Cultura – Promuovere una cultura del rispetto, della libertà e dell’ascolto, valorizzando il potere dell’arte e del teatro come strumenti di consapevolezza e cambiamento”.

La sinergia

Tutto questo attraverso la sinergia tra Comune e Asst Lariana. “La collaborazione tra Comune e Asst Lariana testimonia l’impegno condiviso delle istituzioni nel contrastare ogni forma di violenza sulle donne, favorendo percorsi di sensibilizzazione e vicinanza alla cittadinanza”, conclude il vicesindaco.