Comune e Plastic Free: una convenzione per rafforzare le giornate ecologiche

Obiettivo è aumentare il coinvolgimento nelle attività di pulizia e sensibilizzazione ambientale.

Bosisio Parini e Plastic Free: una convenzione per rafforzare le giornate ecologiche sul territorio.

Convenzione firmata

Il Comune di Bosisio Parini ha siglato una convenzione con Plastic Free per rafforzare le giornate ecologiche sul territorio e promuovere una partecipazione sempre più ampia della cittadinanza. L’accordo valorizza una rete collaudata di volontari e punta ad aumentare il coinvolgimento nelle attività di pulizia e sensibilizzazione ambientale.

“Questa convenzione è un’opportunità concreta per coinvolgere i cittadini nella cura del territorio – dichiara Samuele Redaelli, consigliere delegato all’ecologia –. Lavorare insieme a Plastic Free significa trasformare l’impegno ambientale in azione tangibile, contribuendo alla costruzione di una comunità sempre più attenta e responsabile”.

Le parole del sindaco

Anche il sindaco Paolo Gilardi sottolinea il valore dell’iniziativa:

“La collaborazione con Plastic Free rafforza il legame tra Amministrazione e cittadini e consolida un percorso di sostenibilità che guarda al futuro. Ogni volontario rappresenta un esempio positivo per tutta la comunità. Desidero inoltre ringraziare Barbara Cavanna, rappresentante provinciale di Plastic Free, e Giuliana Tallarico, referente per il Comune di Bosisio Parini, per la disponibilità, l’impegno e il lavoro svolto nella costruzione di questa convenzione”.

Collaborazione futura con la scuola

La convenzione apre inoltre a una futura collaborazione con la scuola, avente l’obiettivo di promuovere momenti formativi e attività di sensibilizzazione rivolte agli studenti, affinché l’educazione ambientale diventi parte integrante del percorso di crescita delle nuove generazioni. L’associazione supporterà le giornate ecologiche favorendo la partecipazione dei volontari, collaborando con il Comune nell’organizzazione delle iniziative e contribuendo alla diffusione di una cultura ambientale sempre più radicata sul territorio.