Comune e scuole insieme per non dimenticare la Shoah

Due momenti importanti oggi, 27 gennaio, a Erba in occasione della Giornata della memoria: il primo al centro polifunzionale di San Maurizio alla presenza del professor Mario Porro, con la commemorazione al monumento per le vittime della Shoah; il secondo al liceo “Porta” con la dedicazione di un nuovo albero nel Giardino dei giusti

Autorità civili e militari per onorare le vittime della Shoah

“Per non dimenticare la Shoah e gli altri crimini perpetrati dal nazifascismo”: così Amministrazione comunale e studenti, per la prima volta insieme in questa commemorazione, hanno voluto onorare la Giornata della memoria. La cerimonia si è aperta questa mattina al centro polifunzionale di San Maurizio con il professor Mario Porro che ha raccontato ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado “Puecher” la tragedia dei campi di concentramento attraverso le parole di Primo Levi. Al termine alla presenza delle forze dell’ordine e dell’assessore Maria Francesca Frigerio, del consigliere di maggioranza Erica Rivolta, dei consiglieri di opposizione Alberto Ciceri, Davide Ripamonti e Doriano Torchio, e dei rappresentanti dei Comuni di Proserpio, Monguzzo e Asso, si è reso omaggio al monumento dedicato alle vittime della Shoah.

Un albero per Fernanda Wittgens nel Giardino dei giusti

Una seconda parte della mattinata è stata vissuta a Villa Amalia, sede del liceo “Porta”: le giovani studentesse e i giovani studenti hanno accolto le autorità con l’introduzione a una mostra da loro realizzata e che vede protagoniste opere ospitate alla Pinacoteca di Brera. Un omaggio alla figura di Fernanda Wittgens: alla donna, prima direttrice della Pinacoteca di Brera, è stato infatti dedicato un nuovo albero nel Giardino dei giusti che si trova nel parco del liceo erbese. Wittgens con coraggio, infatti, durante il fascismo salvò opere d’arte preziose e tante vite umane.

Presente alla cerimonia, oltre alla dirigente scolastica Marzia Pontremoli e a una rappresentanza del corpo docente e degli studenti, anche Ilaria Pelosi presidente dell’associazione Amici di Brera. Grande l’impegno dei ragazzi del liceo che hanno dato vita a una rappresentazione sulla vita di Fernanda Wittgens e hanno reso omaggio in musica prima della cerimonia di intitolazione.