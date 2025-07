Comunità Energetica: vantaggi e opportunità

Incontro

A Inverigo appuntamento promosso da Con Confartigianato Imprese Como, in collaborazione con la Comunità Energetica Rinnovabile So.CER.

Nuovo incontro

Confartigianato Imprese Como, in collaborazione con la Comunità Energetica Rinnovabile So.CER, organizza un nuovo incontro informativo dal titolo "Comunità Energetica: un’opportunità concreta per la provincia di Como", in programma martedì 29 luglio alle 18.30 presso la Sala Consiliare del Comune di Inverigo in via Enrico Fermi 1. L’iniziativa, gratuita e aperta a tutti, è pensata per presentare i vantaggi immediati e a lungo termine dell’adesione alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), rivolgendosi a cittadini, imprese e Amministrazioni Pubbliche. Il modello di comunità energetica promosso da So.CER è già attivo nelle province di Como e Sondrio e consente di produrre energia rinnovabile, risparmiare sulla bolletta e contribuire alla sostenibilità, senza dover cambiare fornitore e con una procedura di adesione semplice e guidata.

I temi dell'incontro

Durante l’evento si parlerà di:

Risparmi concreti per i cittadini, con contributi economici non tassati, anche senza installare impianti propri.

Opportunità per le imprese, con incentivi fino a 110 €/MWh per 20 anni e contributi fino al 65% per nuovi impianti grazie al Conto Termico 3.0 (da settembre 2025), e l’accesso ai crediti d’imposta della Transizione 5.0.

Vantaggi per le Pubbliche Amministrazioni, che possono ottenere fino al 100% dei contributi per realizzare impianti fotovoltaici, trasformando scuole, palestre e municipi in motori di energia rinnovabile.

Il modello So.CER è stato progettato per essere scalabile, digitale e partecipativo: grazie al supporto tecnico di ACinque Innovazione e Weproject, i partecipanti non devono occuparsi della burocrazia, ma possono concentrarsi sui benefici ambientali ed economici. Un progetto che genera ricadute positive su tutto il territorio, anche per le imprese locali coinvolte nella realizzazione e manutenzione degli impianti. I margini economici della CER vengono inoltre reinvestiti in progetti sociali e ambientali, a beneficio delle comunità.

"Una leva per agire oggi"

"Le comunità energetiche non sono più una prospettiva del futuro, ma una leva concreta per agire oggi. Sono uno strumento per costruire un modello di sviluppo più inclusivo e collaborativo – sottolinea Roberto Galli, Presidente di Confartigianato Imprese Como - Come Associazione vogliamo guidare questo processo con responsabilità, aiutando il territorio a cogliere le opportunità della transizione energetica, senza lasciare indietro nessuno e mettendo le nostre imprese nelle condizioni di essere protagoniste". "La sostenibilità non è solo un obiettivo ambientale, ma una strategia di crescita locale – aggiunge Marco Bellasio, componente di Giunta con delega alla Sostenibilità - Con So.CER vogliamo dimostrare che è possibile generare valore economico e sociale allo stesso tempo. Condividere energia significa anche costruire legami tra persone, imprese e istituzioni, rafforzando il tessuto produttivo e dando concretezza a un cambiamento che riguarda tutti".

L’incontro si concluderà con un momento di dialogo e networking tra relatori e partecipanti.

Confartigianato Imprese Como e So.CER invitano cittadini, imprenditori e rappresentanti istituzionali a partecipare numerosi per scoprire come entrare a far parte di una Comunità Energetica e contribuire attivamente alla transizione ecologica del territorio.