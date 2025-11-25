Comunità in festa per i cento anni di Nunzia De Marco

Comunità in festa a Tavernerio per i cento anni di Nunzia De Marco. La donna ha festeggiato lo straordinario traguardo domenica 23 novembre.

Grande festa al centro civico

Per l’occasione ha radunato al centro civico “Livatino” più di cento familiari e amici, arrivati da tutta Italia e anche dall’estero, tutti uniti per celebrarla con affetto ed emozione. Tra loro anche il sindaco Mirko Paulon, che ha portato alla centenaria gli auguri dell’Amministrazione comunale.

Originaria di Avellino, Nunzia De Marco è arrivata a Como nel 1940. Ha dedicato una vita al lavoro e alla famiglia.

Il segreto della sua longevità? “Fare movimento ogni mattina: cyclette e ginnastica. E mangiare tanta verdura!” ha fatto sapere durante la sua festa.