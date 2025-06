Comunità parrocchiale in festa col novello sacerdote don Mauro Cavallaro

La comunità parrocchiale di Olgiate Comasco è in festa per l’ordinazione sacerdotale di don Mauro Cavallaro.

L’ordinazione

Alle 10 della mattinata odierna, sabato 14 giugno, la celebrazione in duomo, a Como. Il cardinale Oscar Cantoni, vescovo della diocesi di Como, ha ordinato quattro novelli sacerdoti. Tra loro, l’olgiatese Mauro Cavallaro.

La vocazione e la scelta di fede

Don Mauro ha 26 anni e nell’ultima annata di diaconato è stato in servizio a Gravedona. In giovanissima età calciatore (portiere) nel Gruppo sportivo attivo in Pineta, tifoso milanista e soprattutto appassionato degli sport motoristici. Poi la vocazione e la scelta di entrare in seminario.

In occasione dell’ordinazione, partecipazione significativa da parte di numerosi parrocchiani olgiatesi. Uno striscione di grandi dimensioni, fumogeni e tanto entusiasmo. “Presenti molti ragazzi e giovani... Fa riflettere”, commenta il parroco, don Flavio Crosta.

Domani la prima messa

Domenica 15 giugno, alle 10.30, nella chiesa parrocchiale dei Santi Ippolito e Cassiano a Olgiate Comasco, don Mauro Cavallaro celebrerà la sua prima messa. A seguire, festa nel salone del centro sportivo comunale in località Pineta: pranzo comunitario.

Incarico a Gravedona

Con l’ordinazione presbiterale, il vescovo ha annunciato la destinazione del novello sacerdote. Don Mauro è stato incaricato come vicario nella comunità pastorale di Gravedona, formata da cinque parrocchie.