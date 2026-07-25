Comunità pastorale: dal 4 settembre la guiderà don Andrea

Importanti cambiamenti in arrivo per la Comunità pastorale «Beata Vergine di Rogoredo»: a guidarla, dal 4 settembre, ci sarà don Andrea Mellera, attualmente vicario, che ne diventerà responsabile.

Don Lodovico sarà Delegato dell’Arcivescovo per il Collegio degli Esorcisti

L’annuncio è stato fatto da don Lodovico Colombo nelle messe della scorsa domenica: il parroco, che già opera nel ministero di Esorcista per la Zona III, sarà nominato Delegato dell’Arcivescovo per il Collegio degli Esorcisti. Per garantire l’efficacia di questo ministero, don Lodovico terminerà dunque l’incarico di responsabile della Comunità pastorale. Lo scorso marzo don Lodovico era stato nominato esorcista della Diocesi di Milano per la Zona pastorale di Lecco: era stato uno dei sei sacerdoti dell’intera diocesi di Milano, e l’unico della Zona pastorale di Lecco.

Don Lodovico risiederà nella casa parrocchiale di Alserio e collaborerà con don Andrea come aiutante nella Comunità pastorale, in base alle proprie esigenze, per le quali sarà impegnato in alcuni giorni a Milano o in altri luoghi dove sarà richiesta la sua presenza.

Il parroco, dal 2008 ad Alzate e dal 2009 responsabile della nata Comunità pastorale che inizialmente ha incluso Alzate, Anzano e Fabbrica e dal 2017 anche Alserio, lascerà dunque l’ambito parrocchiale per dedicarsi totalmente all’esorcismo.

Contestualmente a questo cambiamento, don Andrea Mellera, ad Alzate in qualità di vicario dallo scorso autunno, sarà il nuovo responsabile della Comunità pastorale, come disposto dall’arcivescovo. Conseguentemente don Andrea sarà parroco di santi Pietro e Paolo ad Alzate, san Clemente ad Alserio, san Michele ad Anzano e sant’Andrea Apostolo a Fabbrica Durini.

«Ringrazio a nome dell’Arcivescovo don Lodovico e don Andrea per la disponibilità a riorganizzare il loro ministero con un’apertura diocesana – recita la comunicazione del vicario episcopale Monsignor Gianni Cesena rivolta ai fedeli – Vi invito a collaborare, affinché la nuova configurazione dei ministri ordinati presso la vostra comunità possa sempre portare frutti per l’annuncio del Vangelo nelle vostre parrocchie e per l’impegno di conversione e liberazione dal male nella nostra Zona pastorale e nella Chiesa di Milano. Mi unisco a voi in preghiera per questo passaggio delicato e chiedo al Signore di benedirvi».