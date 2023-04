Comunità pastorale: pellegrinaggio alla Madonna dei Ghirli.

Pellegrinaggio alla Madonna dei Ghirli a Campione d’Italia e visita di Lugano. E’ l’iniziativa promossa dalla Comunità pastorale San Vincenzo per il 1 maggio. La quota di partecipazione a persona da versare all’atto di iscrizione è di 65 euro. L’iscrizione è possibile presso la segreteria parrocchiale di San Teodoro entro il 14 aprile. La quota comprende il passaggio in pullman, le tasse, i parcheggi, gli ingressi in Ztl e i pedaggi autostradali. Sono compresi anche il pranzo con le bevande incluse, oltreché le visite guidate come da programma. La partenza è prevista per le 8 da via Brighi mentre il ritorno a Cantù è previsto per le 20. Per i partecipanti è necessario portare la carta d’identità valida per l’espatrio e per eventuali controlli doganali.