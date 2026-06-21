Con Charturium nei luoghi della Pallacanestro in città

«Cantù e i luoghi della Pallacanestro».

L’iniziativa

E’ la nuova iniziativa promossa dall’associazione Charturium, da anni impegnata nella tutela e promozione del patrimonio culturale e artistico della Città dei mille canestri. L’evento è in programma per sabato 27 giugno alle 18. Si tratta di un orienteering fotografico serale nel centro cittadino. E’ adatto a famiglie e persone di tutte le età. La partenza è in programma dalla sede del Cai di Cantù, che si trova in via Dante; lo stesso Cai di Cantù ha collaborato all’organizzazione dell’appuntamento. Sono previsti dei premi per i partecipanti. L’adesione all’evento, che gode anche del patrocinio dell’assessorato alla Cultura del Comune di Cantù, è libera e gratuita, senza che sia necessaria la prenotazione.